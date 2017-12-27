Пушков считает, что Россия может попросить США не поставлять оружие Киеву

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков считает уместным предложить США отменить поставки оружия Киеву в ответ на просьбу американского госсекретаря Рекса Тиллерсона о возвращении российских офицеров в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе телефонного разговора в понедельник попросил российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, чтобы Россия вернула своих наблюдателей в СЦКК в Донбассе.

Тиллерсон попросил Лаврова вернуть росс. офицеров в СЦКК в Донбассе. В ответ уместно попросить Тиллерсона отменить поставки оружия Киеву. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 27 декабря 2017 г.

В середине декабря МИД России сообщил, что российская сторона прекращает работу в рамках СЦКК. В министерстве напомнили, что СЦКК сталкивался с серьезными трудностями из-за позиции украинских властей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле допускают возвращение российских офицеров в СЦКК, если Киев прекратит провокационные действия в их отношении и создаст им условия для работы.

Возвращения российских офицеров в СЦКК уже требовали лидеры стран "нормандской четверки" — Германии и Франции.