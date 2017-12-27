В ГП Украины рассказали подробности об обмене пленными в Донбассе

Обмен военнопленными между ДНР и Украиной в Донецкой области

Обмен военнопленными между ДНР и Украиной в Донецкой области

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости. Киев в рамках обмена пленными передал самопровозглашенным ЛНР и ДНР 233 человека, на подконтрольную Киеву территорию вернулись 73, сообщила в среду пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган со ссылкой на заместителя генпрокурора Анжелу Стрижевскую.

Ранее в среду на Украине состоялся первый за 15 месяцев обмен пленными, Киеву передали 73 человека. При этом сообщалось, что ДНР и ЛНР были переданы 165 и 73 человека соответственно.

"По информации заместителя генпрокурора Анжелы Стрижевской, окончательные цифры обмена — 73 на 233", — написала Сарган на своей странице в Facebook.

По ее словам, одна женщина отказалась возвращаться на подконтрольную Киеву территорию.

"Украинская сторона готова к продолжению работы для освобождения всех украинцев, которые незаконно удерживаются на оккупированных территориях", — добавила Сарган.

По словам лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука, второй этап обмена пленными может пройти по формуле "74 на 29".