Меркель и Макрон призвали Киев и Донбасс к обмену оставшимися пленными

Обмен военнопленными между ДНР и Украиной в Донецкой области

Обмен военнопленными между ДНР и Украиной в Донецкой области

БЕРЛИН, 27 дек — РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон призывают стороны конфликта на Украине произвести обмен оставшихся в плену лиц, обеспечить полноценный доступ Международного комитета Красного Креста (МККК), говорится в заявлении пресс-службы кабмина ФРГ в среду.

"Канцлер Меркель и президент Макрон призывают стороны конфликта сделать возможным обмен еще остающихся в плену лиц, обеспечить полноценный доступ МККК и поддержать МККК в розыске пропавших без вести", — говорится в заявлении.

В среду в Донбассе прошел самый масштабный обмен пленными с начала конфликта. За процедурой наблюдали представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста. Ранее сообщалось, что Киев намерен передать 306 человек в обмен на 74, которые находятся в самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Как говорится в заявлении кабмина ФРГ, "вновь озвученная приверженность трехсторонней контактной группы к устойчивому и всеобъемлющему перемирию и сегодняшний обмен пленными должны служить восстановлению доверия между сторонами конфликта, в том числе с точки зрения полной реализации минских соглашений".