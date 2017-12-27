Меркель и Макрон призвали Киев и Донбасс к обмену оставшимися пленными

БЕРЛИН, 27 дек — РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон призывают стороны конфликта на Украине произвести обмен оставшихся в плену лиц, обеспечить полноценный доступ Международного комитета Красного Креста (МККК), говорится в заявлении пресс-службы кабмина ФРГ в среду.
В среду в Донбассе прошел самый масштабный обмен пленными с начала конфликта. За процедурой наблюдали представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста. Ранее сообщалось, что Киев намерен передать 306 человек в обмен на 74, которые находятся в самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Как говорится в заявлении кабмина ФРГ, "вновь озвученная приверженность трехсторонней контактной группы к устойчивому и всеобъемлющему перемирию и сегодняшний обмен пленными должны служить восстановлению доверия между сторонами конфликта, в том числе с точки зрения полной реализации минских соглашений".