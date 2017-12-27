Меркель и Макрон приветствуют обмен пленными на Украине

Военнопленные из Украины во время обмена пленными в Донецкой области. 27 декабря 2017

Военнопленные из Украины во время обмена пленными в Донецкой области. 27 декабря 2017

БЕРЛИН, 27 дек — РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон приветствуют реализацию договоренностей, принятых трехсторонней контактной группой, об обмене пленных на Украине, говорится в заявлении пресс-службы кабмина ФРГ в среду.

"Канцлер Ангела Меркель и французский президент Эммануэль Макрон приветствуют сегодняшнюю реализацию договоренностей, принятых трехсторонней контактной группой, об обмене пленных с обеих сторон конфликта на востоке Украине", — говорится в заявлении.

В среду в Донбассе прошел самый масштабный обмен пленными с начала конфликта. За процедурой наблюдали представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста. Ранее сообщалось, что Киев намерен передать 306 человек в обмен на 74, которые находятся в самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

"Реализация этого важного успеха сопровождалась работой "нормандского формата", куда входят Германия, Франция, Украина и Россия, а также рабочей группой по гуманитарным вопросам трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ)", — дополняется в заявлении кабмина ФРГ.