Захарченко рассказал, как реанимировать "Минск-2"

ДОНЕЦК, 27 дек — РИА Новости. Минские соглашения возможно реанимировать, для этого США и Европа должны заставить Киев выполнять взятые на себя обязательства, заявил в среду глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что минские договоренности по урегулированию в Донбассе себя исчерпали, вместо них должны быть подписаны новые соглашения.

"На сегодняшний день Минск — это единственная вещь, которую необходимо соблюдать, и та площадка, которую еще можно реанимировать, если заставить Украину соблюдать "Минск". А заставить ее могут либо США, либо Европа. Если они заставят Украину выполнять "Минск", то результаты будут сразу видны", — сказал Захарченко в эфире местного телеканала.

По его словам, ДНР соблюдает минские договоренности, Киев же "может соблюдать, может не соблюдать". "Им перемирие не надо. Им "Минск" — кость в горле, и пока эта кость там будет, я считаю, что "Минск" нужен", — отметил глава ДНР.

Захарченко подчеркнул, что "переговоры вести надо, и это единственные переговоры, которые способны остановить эту войну".