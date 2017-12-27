Захарченко рассказал, от чего зависит мирное урегулирование в Донбассе

ДОНЕЦК, 27 дек — РИА Новости. Мирное урегулирование конфликта в Донбассе зависит не от переговорной площадки или участия тех или иных посредников, а от прямого диалога Киева с ДНР и ЛНР, считает глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко.

Ранее председатель комитета по иностранным делам Верховной рады Украины Анна Гопко предложила перенести переговорную площадку по Донбассу из Белоруссии в другую страну в связи с тем, что Минск не поддержал в ООН резолюцию Украины по правам человека в Крыму.

"Я давно говорю, что должна быть прямая речь, прямые переговоры между Киевом и Донбассом, между нашими республиками и Киевом. И, если формула будет Киев — Донбасс, то есть "двойка", то сколько там между нами будет посредников, без разницы, хоть восемь. Это само изменение конфигурации. Если это будет происходить в Женеве или Астане, то я думаю, это просто будет новая площадка. Что будет лучше — неизвестно", — сказал Захарченко в эфире местного телеканала.