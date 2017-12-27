Захарченко: поставки оружия подтолкнут Киев к началу полномасштабной войны

ДОНЕЦК, 27 дек — РИА Новости. Решение США поставлять оружие Украине подталкивает Киев к полномасштабной войне в Донбассе, считает глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко.

Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американских чиновников сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа одобрила план по предоставлению Украине "летального оружия", в том числе противотанковых ракет Javelin. В то же время представитель госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что Вашингтон принял решение о поставках оборонительного вооружения Украине для обеспечения защиты ее территориальной целостности и суверенитета.

"США через Канаду открыли форточку свою, через которую будут продавать летальное оружие Украине. Тем самым США подталкивают Украину к началу широкомасштабной войны… Здесь сходятся несколько векторов желаний: США хотят войны, Украине некуда деваться, им нужна война", — заявил Захарченко в эфире местного телеканала.

По его словам, летальное оружие, которое собираются поставлять, Киев может использовать не как оборонительное, а как наступательное. "Это оружие наступательное — для выбивания, уничтожения бронетехники противника в ходе либо наступления, либо оборонительных боевых. Мы на них не наступаем, если они его покупают, значит, собираются наступать сами", — заявил Захарченко. Он добавил, что вооруженные силы ДНР хорошо оснащены и готовы к любому развитию ситуации.

РФ неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений. Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса.