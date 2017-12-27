В Киеве рассказали, когда могут обсудить вопрос нового обмена пленными

Украинские военные рядом с автобусомами, перевозящим военнопленных ДНР и ЛНР к месту обмена в районе города Бахмут в Донецкой области. 27 декабря 2017

Украинские военные рядом с автобусомами, перевозящим военнопленных ДНР и ЛНР к месту обмена в районе города Бахмут в Донецкой области. 27 декабря 2017

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости. Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе в середине января может обсудить вопрос подготовки к новому обмену пленными по формуле "70 на 20", сообщил представитель уполномоченного по правам человека на Украине Богдан Крикливенко в эфире телеканала "Громадське ТВ" (Общественное ТВ).

Ранее в среду на Украине состоялся самый масштабный за время конфликта в Донбассе и первый за 15 месяцев обмен пленными. Киеву передали 73 человека, ДНР и ЛНР — 165 и 73 человека соответственно.

"Уже в середине января вернется к работе трехсторонняя контактная группа в Минске и одним из вопросов гуманитарной подгруппы, который, вероятно, уже в середине января будет вынесен на обсуждение, станет организация второго этапа обмена для того, чтобы формула "всех на всех" была полностью реализована", — сообщил Крикливенко.

По его словам, на данный момент речь идет об организации обмена по формуле "70 на 20". "На данный момент предварительно уже озвучено участниками трехсторонней контактной группы, что речь будет идти ориентировочно о соотношении 70 лиц, которых запрашивает ОРДЛО (представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР), и порядка 20 лиц, которые готовы передать на втором этапе ОРДЛО на подконтрольную территорию Украины", — добавил Крикливенко. По его словам, украинский омбудсмен Валерия Лутковская намерена и в дальнейшем принимать активное участие в подготовке обмена пленными в Донбассе.

Он также подтвердил, что граждане РФ не были переданы в рамках обмена.

"Большинство из переданных — это граждане Украины, которые, как мы считаем, переместились из одного региона или области Украины в другой регион или область Украины. Там было несколько лиц, которые были гражданами другой страны, они были запрошены ОРДЛО, но могу с уверенностью сказать, что в списке запрошенных (на обмен) было немало граждан РФ, но они не поехали туда", — сказал Крикливенко.