В Стокгольме протестируют два беспилотных автобуса

СТОКГОЛЬМ, 27 дек — РИА Новости. Транспортное управление Швеции впервые дало разрешение на тестирование двух автобусов без водителя, которые будут ездить в одном из микрорайонов Стокгольма по заранее запрограммированному маршруту в 1,5 километра, сообщило в среду шведское транспортное ведомство.

"Это историческое решение, которое способствует развитию новых инновационных технологий, важных для общественного развития", — сказал гендиректор ведомства Йонас Бьельвенстам, его слова приводятся в сообщении для прессы.

Автобусы будут пробоваться на обычных дорогах в микрорайоне Щиста в Стокгольме в течение шести месяцев и когда именно начнется тестирование, пока не сообщается.

Автобусы будут ездить по заранее запрограммированному маршруту со скоростью 20 километров в час. Они оснащены двигателями на электрической тяге. Каждый автобус весит 3,3 тонны, рассчитан на 12 пассажиров с шестью сидячими местами. Во время тестирования в Стокгольме в каждом из автобусов, однако, на всякий случай будет находиться по водителю. Производителем автобуса является французская компания Easymile.

Транспортное управление Швеции занялось выдачей разрешений на тестирование транспорта без водителя с 1 июля этого года. В настоящий момент управление занимается рассмотрением восьми других заявок.