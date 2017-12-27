Клинцевич рассказал о единственном выполненном пункте минских соглашений

Украинские военные рядом с автобусом, перевозящим военнопленных ДНР и ЛНР к месту обмена

Украинские военные рядом с автобусом, перевозящим военнопленных ДНР и ЛНР к месту обмена

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Состоявшийся в Донбассе обмен пленными — единственный выполненный пункт Минских соглашений, заявил РИА Новости в среду первый замглавы комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич.

В Донбассе прошел крупнейший за время конфликта обмен пленными.

"Сегодняшний обмен пленными между сторонами конфликта в Донбассе по формуле "всех на всех" — единственный пункт Минских соглашений, выполненный в полной мере, крупнейшая гуманитарная акция с начала войны", — сказал сенатор.

"Но не обошлось без проблем — как уверяет Киев, часть пленных в последний момент отказалась от обмена, что, разумеется, требует проверки со стороны независимых наблюдателей. Должен быть проверен каждый такой случай", — уверен он.

Клинцевич также выразил надежду, что "наступит черед других пунктов Минских соглашений".