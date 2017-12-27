Коалиция США не намерена направлять новые силы на поиск Аль-Багдади

ВАШИНГТОН, 27 дек — РИА Новости. Коалиция во главе с США по борьбе с группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ – ред.) не намерена бросать дополнительные силы на поиск лидера ИГ* Абу-Бакра Аль-Багдади, заявил заместитель командующего коалицией, британский генерал-майор Феликс Гидни.

"У нас нет намерения направлять еще больше сил на его поиск. Конечно, мы хотели бы его найти, и когда мы его найдем, вы, разумеется, об этом узнаете", — заявил Гидни на пресс-конференции по видеосвязи из Багдада.

*Террористическая организация, запрещена в России