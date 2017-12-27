Захарченко заявил, что вопрос возвращения ДНР под контроль Киева не стоит

ДОНЕЦК, 27 дек — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что действия Киева по отношению к Донбассу не вызывают желания вернуться под контроль правительства Украины.

"Государство, которое пытается всеми силами оккупировать, уничтожить, обнести колючей проволокой, кидает танки, авиацию, подразделения регулярные армейские, для уничтожения людей, которые не признали киевскую власть, можно ли потом в эту страну обратно вступать? Присоединяться к ней, какие-то договорные обязательства? Нет. Та пропасть, которая между нами, это пропасть на крови наших людей", — сказал Захарченко в эфире местного телеканала.

Он отметил, что "действия, которые сейчас и тогда проводит Украина, никак нас не приближают к желанию вернуться в ее состав".

"На каких условиях мы будем договариваться о совместном проживании, как соседи, это какие-то торговые, транзитные мероприятия, это второй вопрос. Мы должны завоевать свою независимость. И мы завоевали. Только независимые люди могут быть свободными. А вот с кем мы хотим жить вместе, сами, присоединяться к РФ, как это сделал Крым, — это будет решать наш народ на общем референдуме", — добавил Захарченко.