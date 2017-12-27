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Медведчук рассказал, как может пройти следующий этап обмена пленными

Сюжет:
Обмен военнопленными в Донбассе (37)
19:3027.12.2017
(обновлено: 19:46 27.12.2017)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЛидер движения Украинский выбор Виктор Медведчук. Архивное фотоЛидер движения Украинский выбор Виктор Медведчук. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Второй этап обмена пленными между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками может пройти по формуле "74 на 29", заявил в среду лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук.

Военнопленный из Украины во время обмена пленными в Донецкой области. 27 декабря 2017
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
В списках не значатся. Как прошел обмен пленными в Донбассе

Ранее в среду на Украине состоялся самый масштабный за время конфликта в Донбассе и первый за 15 месяцев обмен пленными. Киеву передали 73 человека, ДНР и ЛНР — 165 и 73 человека соответственно.

"Принцип "всех на всех" сегодня реализовывался, это первый этап реализации принципа "всех на всех." Второй этап заключается в том, что сегодня удерживаются в Украине — осталось 74 человека, те, которых разыскивает Донецк и Луганск. И среди тех, кого мы ищем в Донецке и Луганске — мы установили и находится сегодня — 29 человек. Фактически это то, что можно говорить сегодня о втором этапе", — заявил Медведчук в эфире телеканала "Россия-1".

Обмен военнопленными между ДНР и Украиной в Донецкой областиАвтомобили на блок-посту на окраине Горловки Донецкой области, где произойдет обмен военнопленными между ДНР и Украиной
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Обмен пленными между Киевом и Донбассом продолжится, заявил Медведчук
"Безусловно, он (обмен) более сложный, потому что речь идет о лицах, которые привлекаются или уже привлечены (к ответственности) за особо тяжкие преступления, но реализация этого второго этапа позволит говорить, что принцип "всех на всех", заложенный в минских соглашениях в пункте 6, может быть выполнен. И надо делать все для того, чтобы его реализовать", — добавил он.

В понедельник предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл встретился в Даниловом монастыре с руководителем ДНР Александром Захарченко, исполняющим обязанности главы ЛНР Леонидом Пасечником и Медведчуком. Итогом встречи стала договоренность о том, что обмен пленными в Донбассе состоится 27 декабря.

Выполнение минских соглашений
Выполнение Минских соглашений
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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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gal.1957
Какой Медведчук? Этому брЭхуну неужто кто- то снова поверит? Пока ни вернёт ВСЕХ по этому обмену - он брЭхун! И веры ему нет!
19:38
27.12.2017
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Alex Lepsky
Что вы пиарите?..Какой обмен, вы опять приняли 80% гражданских, а укаина получила своих уголовников.
Где же здесь позитив?..Великая роль Путина?..В чём?
19:37
27.12.2017
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