Медведчук рассказал, как может пройти следующий этап обмена пленными

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Второй этап обмена пленными между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками может пройти по формуле "74 на 29", заявил в среду лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук.
Ранее в среду на Украине состоялся самый масштабный за время конфликта в Донбассе и первый за 15 месяцев обмен пленными. Киеву передали 73 человека, ДНР и ЛНР — 165 и 73 человека соответственно.
"Принцип "всех на всех" сегодня реализовывался, это первый этап реализации принципа "всех на всех." Второй этап заключается в том, что сегодня удерживаются в Украине — осталось 74 человека, те, которых разыскивает Донецк и Луганск. И среди тех, кого мы ищем в Донецке и Луганске — мы установили и находится сегодня — 29 человек. Фактически это то, что можно говорить сегодня о втором этапе", — заявил Медведчук в эфире телеканала "Россия-1".
В понедельник предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл встретился в Даниловом монастыре с руководителем ДНР Александром Захарченко, исполняющим обязанности главы ЛНР Леонидом Пасечником и Медведчуком. Итогом встречи стала договоренность о том, что обмен пленными в Донбассе состоится 27 декабря.