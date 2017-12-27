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Онищенко: развитие биотехнологий США заставляет РФ усиливать безопасность

19:1427.12.2017
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкПервый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко. Архивное фотоПервый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Развитие биотехнологий и деятельность лабораторий США в бывших республиках СССР заставляют усиливать биобезопасность России, заявил РИА Новости депутат Госдумы от "Единой России", бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга. 9 ноября 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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"Синтетическая биология и новый технологический уклад открывают новые горизонты перед цивилизацией. Позволяют решить вопросы, связанные с созданием принципиально новых лекарств, с лечением заболеваний на уровне генной инженерии, решить вопросы трансплантологии — выращивания искусственных органов, преодолеть проблему несовместимости донорских органов. Решает и вопросы с питанием, позволяет более эффективно увеличивать объемы продукции", — напомнил Онищенко.

Однако, оговорился он, обратная сторона развития тех возможностей, которые предоставляются человечеству — прежде всего "вопросы, связанные с выполнением обязательств, которые были приняты подавляющим большинством цивилизованных стран по подписанию конвенции по биологическому и токсинному оружию, которая называется КБТО (1972)".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. 9 ноября 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Онищенко отметил, что озабоченность вызывает лоббирование США замены действующего механизма по расследованию предполагаемого применения химического, биологического и токсинного оружия менее эффективным методом.

"На площадке Генеральной ассамблеи ООН начиная с 80-х годов прошлого столетия создается индивидуальный механизм секретаря ООН по расследованию предполагаемого применения химического, биологического и токсинного оружия, который не рассматривает верификацию на международном уровне, а предоставлен только генеральному секретарю и его экспертам. Конечно, это все патронируется США, и по существу Америка продвигает механизм генерального секретаря и добивается, чтобы все государства признали, что он будет заниматься расследованиями, в индивидуальном плане будет принимать решения", — рассказал депутат.

"Механизм генсекретаря не является альтернативой и может лишь дополнять, а не заменять механизм расследования. А поскольку американцы вышли из КБТО (2001), то по существу получается, что мандат генсекретаря для расследования предполагаемых нарушений будет являться тем механизмом, по которому Соединенные Штаты будут решать, какая страна хорошая, какая плохая", — сказал Онищенко.

Угроза лабораторий США

Глава Роспотребнадзора Анна Попова. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Депутат рассказал, что в последние годы на территории бывших советских республик США создали целую сеть военных биологических лабораторий, которые, опираясь на достижения биотехнологий, проводят целый ряд программ. По его словам, на это работают научные учреждения США, прежде всего управление оборонных исследовательских проектов Пентагона (DARPA) и целый ряд околоармейских аффилированных институтов.

Бывший глава Роспотребнадзора также рассказал о содержании научной деятельности США в бывших странах СССР.

"Здесь два этапа — изъятие национальных коллекций, которые были в союзных республиках — микроорганизмов, штаммов вирусов и передача этих коллекций DARPA. И второе — организация на базе различных национальных медицин либо исследовательских учреждений, которые строятся по самым современным технологиям, они создают эти лаборатории для армии США", — заявил Онищенко.

Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко
© РИА Новости / Алексей Никольский
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"В рамках первого проекта в Азербайджане, Грузии, Киргизии, Молдавии, Казахстане, Узбекистане, а теперь на Украине строится целый ряд как новых лабораторий, так и модернизированных бывших лабораторий, которые принадлежали госэпидслужбе тех республик во времена СССР. При этом сами службы уничтожаются, растворяются в других министерствах и ведомствах, что не позволяет им эффективно работать", — сказал депутат.

"А военные лаборатории, которые строятся, как раз занимаются изучением естественного микромира, который есть в эндемических очагах на территориях, сопредельных с нашей страной и заходящих глубоко на ее территорию, для того чтобы выстраивать наступательные программы против нашей страны", — продолжил он.

Стратегия России

Лаборатория в США. Архивное фото
© REUTERS / Harrison McClary
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В качестве стратегии эксперт предложил "усиление внутренней системы лабораторного контроля за циркуляцией вирусов и микроорганизмов в России, принятие законов о биологической безопасности и вопросах, связанных с хранением и использованием коллекций микроорганизмов, коллекций особо опасных инфекций, государственных, национальных, рабочих, промышленных".

"Все это нужно нам в ближайшее время систематизировать и под руководством Академии наук, как высшей национальной организации, сделать так, чтобы и на внешние факторы, и на вызовы внутри нашей страны был адекватный ответ", — резюмировал Онищенко.

Он также подверг критике деятельность Россельхознадзора в сфере оборота пищевой продукции. "Нам нужно на территории страны навести порядок между контролирующими организациями, в частности Россельхознадзор за пределами своих полномочий влезает во все сферы деятельности оборота пищевых продуктов, не имея ни профессионализма, ни лабораторий, а просто занимается нарушением действующего законодательства", — считает Онищенко.

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