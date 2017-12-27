ДНР, ЛНР и Киев впервые за полтора года обменялись пленными

Военнопленные из ЛНР садятся на автобус во время обмена пленными в Донецкой области

Военнопленные из ЛНР садятся на автобус во время обмена пленными в Донецкой области

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. В Донбассе состоялся самый масштабный за время конфликта обмен пленными: Киеву передали 73 человека, самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам — 165 и 73 человека соответственно.

Первоначально предполагалось, что Украина вернет 306 человек, а самопровозглашенные республики – 74 человека. Однако участвовать в обмене решили не все — около 20 человек заявили, что не хотят возвращаться в ДНР и ЛНР, один человек — в Киев, а еще 43 человека, уже отбывшие наказание и освобожденные из-под стражи, на место обмена не явились.

К этому процессу готовились почти полтора года, он неоднократно оказывался на грани срыва, но сторонам все же удалось достичь компромисса.

Долгожданный обмен

Последний обмен пленными в Донбассе состоялся почти полтора года назад. Согласно минским договоренностям, стороны должны обмениваться пленными по формуле "всех на всех", но постоянно возникали разногласия, в том числе по спискам тех, кто подлежит обмену.

Прогресса удалось достичь после того, как патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился в Даниловом монастыре с главами самопровозглашенных ДНР и ЛНР и лидером общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктором Медведчуком. По итогам встречи стала известна дата обмена: 27 декабря.

Процедура проходила на нейтральной территории между подконтрольным Киеву поселком Майорск и донецкой Горловкой. За ней наблюдали представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста.

Первыми пленными обменялись с Киевом представители ЛНР — республика передала Киеву 16 человек. Руководитель группы по обмену Ольга Кобцева сообщила, что два человека отказались возвращаться, то есть из заявленных 75 в Луганск вернулись 73 человека.

Накануне исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник подписал указ о помиловании пленных, подлежащих обмену с Киевом.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Как проходил обмен пленными между Киевом и ЛНР

Возвращаться захотели не все

Затем к обмену приступила ДНР, которая передала Киеву 57 пленных, один отказался возвращаться.

Таким образом, по данным самопровозглашенных республик, всего украинской стороне вернули 73 человека. Однако в Киеве утверждают, что их было 74. Такую цифру назвала полпред президента в Верховной раде Ирина Луценко, а позже — и сам Петр Порошенко.

"Все 74 украинских заложника уже дома, на контролируемой нашей армией территории", — написал он в Twitter

Украинские же СМИ сообщали, что вместо заявленных 207 Киев передал в ДНР 165 человек.

Путаницу в цифрах объяснил Медведчук. Оказалось, что цифру в 306 человек пересмотрели в ходе переговоров — 40 человек на территории, подконтрольной Киеву, и так уже вышли на свободу и могут свободно перемещаться по стране, еще несколько пленных отказались возвращаться в ДНР и ЛНР.

Обмен пленными продолжится

Медведчук также заявил, что необходим второй этап обмена.

"То, что 15 месяцев не было обмена, связано с тем, что у нас разное понимание и толкование этого принципа. Именно поэтому было необходимо с моей стороны обращаться к президенту России Владимиру Владимировичу Путину, которому я благодарен за то, что он, используя свой авторитет, проявил акт гуманизма и обратился с просьбой к тогда руководителям ДНР и ЛНР Захарченко и Плотницкому для того, чтобы этот обмен состоялся", — заявил он.

Он подчеркнул, что работу по обмену пленных необходимо продолжать. "Это не единовременный акт. Я считаю, обмен должен быть продолжен, Минские соглашения в этой части должны быть выполнены и все должны вернуться как с одной, так и с другой стороны в свои семьи, домой, к родным. У нас, я уверен, будет второй этап обмена, который завершит и реализует в полном объеме принцип "всех на всех", — заключил Медведчук.