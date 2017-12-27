ДНР, ЛНР и Киев впервые за полтора года обменялись пленными

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. В Донбассе состоялся самый масштабный за время конфликта обмен пленными: Киеву передали 73 человека, самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам — 165 и 73 человека соответственно.
К этому процессу готовились почти полтора года, он неоднократно оказывался на грани срыва, но сторонам все же удалось достичь компромисса.
Долгожданный обмен
Последний обмен пленными в Донбассе состоялся почти полтора года назад. Согласно минским договоренностям, стороны должны обмениваться пленными по формуле "всех на всех", но постоянно возникали разногласия, в том числе по спискам тех, кто подлежит обмену.
Прогресса удалось достичь после того, как патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился в Даниловом монастыре с главами самопровозглашенных ДНР и ЛНР и лидером общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктором Медведчуком. По итогам встречи стала известна дата обмена: 27 декабря.
Первыми пленными обменялись с Киевом представители ЛНР — республика передала Киеву 16 человек. Руководитель группы по обмену Ольга Кобцева сообщила, что два человека отказались возвращаться, то есть из заявленных 75 в Луганск вернулись 73 человека.
Накануне исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник подписал указ о помиловании пленных, подлежащих обмену с Киевом.
Возвращаться захотели не все
Затем к обмену приступила ДНР, которая передала Киеву 57 пленных, один отказался возвращаться.
Таким образом, по данным самопровозглашенных республик, всего украинской стороне вернули 73 человека. Однако в Киеве утверждают, что их было 74. Такую цифру назвала полпред президента в Верховной раде Ирина Луценко, а позже — и сам Петр Порошенко.
Украинские же СМИ сообщали, что вместо заявленных 207 Киев передал в ДНР 165 человек.
Путаницу в цифрах объяснил Медведчук. Оказалось, что цифру в 306 человек пересмотрели в ходе переговоров — 40 человек на территории, подконтрольной Киеву, и так уже вышли на свободу и могут свободно перемещаться по стране, еще несколько пленных отказались возвращаться в ДНР и ЛНР.
Обмен пленными продолжится
Медведчук также заявил, что необходим второй этап обмена.
Он подчеркнул, что работу по обмену пленных необходимо продолжать. "Это не единовременный акт. Я считаю, обмен должен быть продолжен, Минские соглашения в этой части должны быть выполнены и все должны вернуться как с одной, так и с другой стороны в свои семьи, домой, к родным. У нас, я уверен, будет второй этап обмена, который завершит и реализует в полном объеме принцип "всех на всех", — заключил Медведчук.