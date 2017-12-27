РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

ДНР, ЛНР и Киев впервые за полтора года обменялись пленными

Сюжет:
Главное за 27 декабря 2017 года (12)
19:1227.12.2017
(обновлено: 20:04 27.12.2017)
132045
© REUTERS / Valentyn OgirenkoВоеннопленные из ЛНР садятся на автобус во время обмена пленными в Донецкой областиВоеннопленные из ЛНР садятся на автобус во время обмена пленными в Донецкой области
© REUTERS / Valentyn Ogirenko

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. В Донбассе состоялся самый масштабный за время конфликта обмен пленными: Киеву передали 73 человека, самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам — 165 и 73 человека соответственно.

Военнопленные из ЛНР во время обмена пленными в Донецкой области. 27 декабря 2017
© AFP 2017 / Anatolii Stepanov
В Донбассе завершился крупнейший обмен пленными
Первоначально предполагалось, что Украина вернет 306 человек, а самопровозглашенные республики – 74 человека. Однако участвовать в обмене решили не все — около 20 человек заявили, что не хотят возвращаться в ДНР и ЛНР, один человек — в Киев, а еще 43 человека, уже отбывшие наказание и освобожденные из-под стражи, на место обмена не явились.

К этому процессу готовились почти полтора года, он неоднократно оказывался на грани срыва, но сторонам все же удалось достичь компромисса.

Долгожданный обмен

Последний обмен пленными в Донбассе состоялся почти полтора года назад. Согласно минским договоренностям, стороны должны обмениваться пленными по формуле "всех на всех", но постоянно возникали разногласия, в том числе по спискам тех, кто подлежит обмену.

Прогресса удалось достичь после того, как патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился в Даниловом монастыре с главами самопровозглашенных ДНР и ЛНР и лидером общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктором Медведчуком. По итогам встречи стала известна дата обмена: 27 декабря.

Ополченцы ДНР в Донецкой области. Архивное фото
© РИА Новости / Дэн Леви
Перейти в фотобанк
Эксперт назвал возможный обмен пленными на Украине шагом к разрядке
Процедура проходила на нейтральной территории между подконтрольным Киеву поселком Майорск и донецкой Горловкой. За ней наблюдали представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста.

Первыми пленными обменялись с Киевом представители ЛНР — республика передала Киеву 16 человек. Руководитель группы по обмену Ольга Кобцева сообщила, что два человека отказались возвращаться, то есть из заявленных 75 в Луганск вернулись 73 человека.

Накануне исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник подписал указ о помиловании пленных, подлежащих обмену с Киевом.

скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
© Ruptly
Как проходил обмен пленными между Киевом и ЛНР

Возвращаться захотели не все

Затем к обмену приступила ДНР, которая передала Киеву 57 пленных, один отказался возвращаться.

Таким образом, по данным самопровозглашенных республик, всего украинской стороне вернули 73 человека. Однако в Киеве утверждают, что их было 74. Такую цифру назвала полпред президента в Верховной раде Ирина Луценко, а позже — и сам Петр Порошенко.

Блок-пост на окраине Горловки Донецкой области. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
В ДНР заявили об обстреле пригорода Горловки во время обмена пленными
"Все 74 украинских заложника уже дома, на контролируемой нашей армией территории", — написал он в Twitter.

Украинские же СМИ сообщали, что вместо заявленных 207 Киев передал в ДНР 165 человек.

Путаницу в цифрах объяснил Медведчук. Оказалось, что цифру в 306 человек пересмотрели в ходе переговоров — 40 человек на территории, подконтрольной Киеву, и так уже вышли на свободу и могут свободно перемещаться по стране, еще несколько пленных отказались возвращаться в ДНР и ЛНР.

Обмен пленными продолжится

Медведчук также заявил, что необходим второй этап обмена.

Виктор Медведчук, патриарх Кирилл, Александр Захарченко и Леонид Пасечник во время заявления по итогам встречи в Москве по вопросу обмена пленными в Донбассе
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
"Огромный подарок семьям". Политолог об обмене пленными на Украине
"То, что 15 месяцев не было обмена, связано с тем, что у нас разное понимание и толкование этого принципа. Именно поэтому было необходимо с моей стороны обращаться к президенту России Владимиру Владимировичу Путину, которому я благодарен за то, что он, используя свой авторитет, проявил акт гуманизма и обратился с просьбой к тогда руководителям ДНР и ЛНР Захарченко и Плотницкому для того, чтобы этот обмен состоялся", — заявил он.

Он подчеркнул, что работу по обмену пленных необходимо продолжать. "Это не единовременный акт. Я считаю, обмен должен быть продолжен, Минские соглашения в этой части должны быть выполнены и все должны вернуться как с одной, так и с другой стороны в свои семьи, домой, к родным. У нас, я уверен, будет второй этап обмена, который завершит и реализует в полном объеме принцип "всех на всех", — заключил Медведчук.

Выполнение минских соглашений
Выполнение Минских соглашений
Комментировать
В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
gal.1957
Даже не знаю, как бы написать без мата ... Такая была пропаганда, что Украина отдаст 306 человек. Кто- то из нормальных людей верил в это - после того, как всегда обманывали (мягко говоря). Нет, конечно. И что в результате? Так и произошло - вернули 238 человек. А наши что - пропорционально отдали? Тю... конечно нет... укрокарателей отдали ВСЕХ, Вопрос - так в чём дело? Сколько можно быть лохами- то такими? причём не отдали именно россиян! Это так о добровольцах- россиянах пекутся? Вообще жесть! Почему не отдали пропорционально- то? Те не вернули - и наши ДОЛЖНЫ ОБЯЗАНЫ были сделать тоже самое!
Медведчеку - БРАВО! Нациков украинских он спас всех! Просто браво!
19:24
27.12.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена