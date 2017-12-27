Хуситы отпустили более 200 человек, задержанных в ходе боев с силами Салеха

САНА, 27 дек — РИА Новости. Повстанцы-хуситы в Йемене отпустили на свободу более 200 задержанных за время боев с силами экс-президента Али Абдаллы Салеха, разгоревшихся в конце прошлого месяца, сообщил РИА Новости источник в силах безопасности.

"Силы безопасности (хуситов — ред.) освободили 78 лиц, подозревавшихся в причастности к столкновениям, которые прошли в столице Сане и провинциях Амран, Хадджа и Махвит", — сообщил источник.

По его словам, перед этим в воскресенье на свободу вышли еще 160 лиц, которым ранее объявил амнистию глава политсовета повстанцев.

Источник отметил, что жертвами тех столкновений, в результате которых Салех был убит, в общей сложности стали 240 человек, и еще 420 пострадали.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, а хуситам до недавнего времени помогали военные, лояльные экс-президенту Али Абдалле Салеху. В конце ноября между хуситами и Салехом вспыхнул конфликт, который привел к разрыву между ними и гибели Салеха 4 декабря в перестрелке с хуситами.