Египетский военный суд утвердил смертный приговор девяти террористам ИГ*

КАИР, 27 дек — РИА Новости. Египетский военный суд в среду вынес окончательный смертный приговор в отношении девятерых террористов местной ячейки ИГ* (группировка запрещена в РФ), об этом сообщает портал издания Youm7.
Решение суда окончательное, оно вынесено после положительного заключения верховного муфтия страны, на рассмотрение которого в соответствии с местным законодательством направляются все смертные приговоры.
Во вторник стало известно, что Служба исполнения наказаний Египта привела в исполнение смертный приговор в отношении 15 осужденных за преступления, связанные с терроризмом. Все приговоренные ранее были осуждены за террористические атаки на военных и полицию на севере Синайского полуострова.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.