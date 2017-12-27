Египетский военный суд утвердил смертный приговор девяти террористам ИГ*

КАИР, 27 дек — РИА Новости. Египетский военный суд в среду вынес окончательный смертный приговор в отношении девятерых террористов местной ячейки ИГ* (группировка запрещена в РФ), об этом сообщает портал издания Youm7.

Осужденным предъявлено обвинение в нападении на армейский пост, расположенный в пустынном районе неподалеку от города Эль-Фарафра к югу от Каира в 2014 году. Тогда террористами было убито почти тридцать солдат, проходящих срочную службу.

Решение суда окончательное, оно вынесено после положительного заключения верховного муфтия страны, на рассмотрение которого в соответствии с местным законодательством направляются все смертные приговоры.

Во вторник стало известно, что Служба исполнения наказаний Египта привела в исполнение смертный приговор в отношении 15 осужденных за преступления, связанные с терроризмом. Все приговоренные ранее были осуждены за террористические атаки на военных и полицию на севере Синайского полуострова.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.