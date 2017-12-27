Тиллерсон попросил, чтобы Россия вернула наблюдателей в СЦКК

ВАШИНГТОН, 27 дек — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе телефонного разговора в понедельник попросил российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, чтобы Россия вернула своих наблюдателей в СЦКК в Донбассе, говорится в сообщении госдепа по итогам этого разговора.

"Подчеркивая озабоченность США растущим насилием на востоке Украины, госсекретарь попросил Россию вернуть своих представителей в Совместный центр контроля и координации (СЦКК) и снизить уровень насилия", — говорился в сообщении.

Кроме того Лавров и Тиллерсон обсудили проблемы, связанные с ядерной программой КНДР. Они "подчеркнули, что ни Соединенные Штаты, ни Россия не признают КНДР как ядерную державу. Стороны согласились, что будут продолжать работать в направлении дипломатического разрешения конфликта для достижения полной денуклеаризации Корейского полуострова".

"Они обсудили важность поддержки женевского процесса для достижения мирного урегулирования сирийского конфликта, как это предусмотрено в совместном заявлении президентов Трампа и Путина в Дананге, Вьетнам", — добавляет ведомство.

В середине декабря МИД России сообщил, что российская сторона прекращает работу в рамках СЦКК. В министерстве напомнили, что СЦКК сталкивался с серьезными трудностями из-за позиции украинских властей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле допускают возвращение российских офицеров в СЦКК, если Киев прекратит провокационные действия в их отношении и создаст им условия для работы.

Возвращения российских офицеров в СЦКК уже требовали лидеры стран "нормандской четверки" — Германии и Франции.

