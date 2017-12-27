В Бангладеш столкнулись два учебных самолета

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 дек — РИА Новости. Два учебно-тренировочных самолета ВВС Бангладеш разбились, столкнувшись в небе в среду вечером, сообщает интернет-издание bdnews24 со ссылкой на источник в авиационной отрасли страны.

Согласно этим данным, инцидент произошел в районе Путибила провинции Читтагонг на юго-востоке страны.

Перед столкновением экипаж обоих самолетов успешно катапультировался. В результате аварии пострадавших нет.

По информации издания, упавшие на территорию одного из населенных пунктов обломки самолетов спровоцировали пожар, который вскоре был потушен. Причины произошедшего неизвестны. Власти ведут расследование.