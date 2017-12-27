В Донбассе завершился крупнейший обмен пленными

Военнопленные из ЛНР во время обмена пленными в Донецкой области. 27 декабря 2017

Военнопленные из ЛНР во время обмена пленными в Донецкой области. 27 декабря 2017

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. В Донбассе состоялся самый масштабный обмен пленными между самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и Киевом. В ДНР и ЛНР вернулось 238 человек, а на подконтрольную украинскому правительству территорию — 73.

При процедуре присутствовали уполномоченные по правам человека ДНР и ЛНР Дарья Морозова и Ольга Кобцева, а также представители Русской православной церкви и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Процедура обмена

Обмен между Киевом и ДНР состоялся в Горловке, на этом настояла Морозова. Донецк передал 57 пленных, Киев —165. Один человек отказался возвращаться на Украину.

Перед этим Киев передал 75 человек представителям ЛНР, однако два человека также отказались возвращаться. На Украину отправились 16 человек. Обмен прошел на нейтральной территории между подконтрольным Киеву населенным пунктом Майорск и Горловкой.

В понедельник вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко сообщала, что Киев планирует передать республикам 306 человек. По ее словам, Петр Порошенко лично координировал работу всех ведомств, отвечающих за проведение обмена пленными.

Обмен продолжится

Лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук заявил, что обмен продолжится, пока не будет выполнен принцип "всех на всех".

По его словам, все пленные с обеих сторон должны вернуться к своим семьям. "У нас, я уверен, будет второй этап обмена", — добавил Медведчук.

Политик также пояснил в эфире Первого канала, что цифру в 306 человек пересмотрели в ходе переговоров — 40 человек на территории, подконтрольной Киеву, и так уже вышли на свободу и имеют возможность свободно перемещаться по стране, а около 30 отказались возвращаться в ДНР и ЛНР.

Помощь семьям

Премьер Украины Владимир Гройсман уже поручил министерству соцполитики проработать вопрос медицинской и финансовой поддержки бывшим пленным, а также их семьям.

"Я бы хотел поручить министру социальной политики буквально по каждой семье через социальные службы определить, какие есть проблемы, чем мы можем помочь… чтобы проработали вопрос финансовой поддержки этих семей, потому что им не легко", — сказал Гройсман на заседании правительства.

Согласование обмена

Последний обмен пленными в Донбассе состоялся более пятнадцати месяцев назад. Согласно минским соглашениям, стороны обязались его провести по формуле "всех на всех", однако добиться прогресса не удавалось.

Медведчук заявлял, что у Украины возникали сложности юридического характера в выполнении этого обязательства. Например, согласно действующему законодательству, Киев не мог реализовать этот принцип в отношении тех, кто привлекается к уголовной ответственности за особо тяжкие преступления, в связи с чем украинским властям пришлось принимать политическое решение в этом вопросе.

Владимир Путин в ходе встречи с Медведчуком в середине ноября поддержал его предложение об обмене пленными и позже по телефону обсудил эту инициативу с руководителями ЛНР и ДНР, призвав стороны решить вопрос до Нового года. Ополченцы заявили, что готовы к обмену.

Однако после этого у сторон все же возникали разногласия относительно списков и звучали взаимные обвинения в попытках сорвать процесс.

Большую роль в достижении итоговой договоренности сыграла РПЦ. В понедельник патриарх Кирилл обсудил эту тему с лидерами ДНР и ЛНР, а также Медведчуком.