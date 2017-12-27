РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

В Донбассе завершился крупнейший обмен пленными

Сюжет:
Обмен военнопленными в Донбассе (37)
18:5127.12.2017
(обновлено: 20:31 27.12.2017)
037143
© AFP 2017 / Anatolii StepanovВоеннопленные из ЛНР во время обмена пленными в Донецкой области. 27 декабря 2017Военнопленные из ЛНР во время обмена пленными в Донецкой области. 27 декабря 2017
© AFP 2017 / Anatolii Stepanov

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. В Донбассе состоялся самый масштабный обмен пленными между самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и Киевом. В ДНР и ЛНР вернулось 238 человек, а на подконтрольную украинскому правительству территорию — 73.

Виктор Медведчук, патриарх Кирилл, Александр Захарченко и Леонид Пасечник во время заявления по итогам встречи в Москве по вопросу обмена пленными в Донбассе
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
"Огромный подарок семьям". Политолог об обмене пленными на Украине

При процедуре присутствовали уполномоченные по правам человека ДНР и ЛНР Дарья Морозова и Ольга Кобцева, а также представители Русской православной церкви и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Процедура обмена

Обмен между Киевом и ДНР состоялся в Горловке, на этом настояла Морозова. Донецк передал 57 пленных, Киев —165. Один человек отказался возвращаться на Украину.

Перед этим Киев передал 75 человек представителям ЛНР, однако два человека также отказались возвращаться. На Украину отправились 16 человек. Обмен прошел на нейтральной территории между подконтрольным Киеву населенным пунктом Майорск и Горловкой.

В понедельник вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко сообщала, что Киев планирует передать республикам 306 человек. По ее словам, Петр Порошенко лично координировал работу всех ведомств, отвечающих за проведение обмена пленными.

Украинские военные рядом с автобусомами, перевозящим военнопленных ДНР и ЛНР к месту обмена в районе города Бахмут в Донецкой области. 27 декабря 2017
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Обмен пленными вселяет надежду на мир на Украине, заявили в РПЦ

Обмен продолжится

Лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук заявил, что обмен продолжится, пока не будет выполнен принцип "всех на всех".

По его словам, все пленные с обеих сторон должны вернуться к своим семьям. "У нас, я уверен, будет второй этап обмена", — добавил Медведчук.

Политик также пояснил в эфире Первого канала, что цифру в 306 человек пересмотрели в ходе переговоров — 40 человек на территории, подконтрольной Киеву, и так уже вышли на свободу и имеют возможность свободно перемещаться по стране, а около 30 отказались возвращаться в ДНР и ЛНР.

Помощь семьям

Премьер Украины Владимир Гройсман уже поручил министерству соцполитики проработать вопрос медицинской и финансовой поддержки бывшим пленным, а также их семьям.

Блок-пост в районе населенного пункта Марьинка. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Политолог рассказал о последствиях при срыве обмена пленными в Донбассе

"Я бы хотел поручить министру социальной политики буквально по каждой семье через социальные службы определить, какие есть проблемы, чем мы можем помочь… чтобы проработали вопрос финансовой поддержки этих семей, потому что им не легко", — сказал Гройсман на заседании правительства.

Согласование обмена

Последний обмен пленными в Донбассе состоялся более пятнадцати месяцев назад. Согласно минским соглашениям, стороны обязались его провести по формуле "всех на всех", однако добиться прогресса не удавалось.

Медведчук заявлял, что у Украины возникали сложности юридического характера в выполнении этого обязательства. Например, согласно действующему законодательству, Киев не мог реализовать этот принцип в отношении тех, кто привлекается к уголовной ответственности за особо тяжкие преступления, в связи с чем украинским властям пришлось принимать политическое решение в этом вопросе.

Блок-пост на окраине Горловки Донецкой области, на котором произойдет обмен военнопленными между ДНР и Украиной
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
"Патриарх, помоги!": обмен пленными и "черная метка" для Порошенко

Владимир Путин в ходе встречи с Медведчуком в середине ноября поддержал его предложение об обмене пленными и позже по телефону обсудил эту инициативу с руководителями ЛНР и ДНР, призвав стороны решить вопрос до Нового года. Ополченцы заявили, что готовы к обмену.

Однако после этого у сторон все же возникали разногласия относительно списков и звучали взаимные обвинения в попытках сорвать процесс.

Большую роль в достижении итоговой договоренности сыграла РПЦ. В понедельник патриарх Кирилл обсудил эту тему с лидерами ДНР и ЛНР, а также Медведчуком.

скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
© Ruptly
Как проходил обмен пленными между Киевом и ЛНР
Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена