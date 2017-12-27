Грызлов: в Донбассе продолжится работа по обмену пленными "всех на всех"

Обмен военнопленными между ДНР и Украиной в Донецкой областиАвтомобили на блок-посту на окраине Горловки Донецкой области, где произойдет обмен военнопленными между ДНР и Украиной

Обмен военнопленными между ДНР и Украиной в Донецкой областиАвтомобили на блок-посту на окраине Горловки Донецкой области, где произойдет обмен военнопленными между ДНР и Украиной

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Работа по обмену удерживаемыми лицами между Киевом и самопровозглашенными ДНР и ЛНР продолжится, заявил журналистам полномочный представитель РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов.

"Сегодня на Донбассе состоялся обмен. Это важное событие, в первую очередь, для людей, которые вернулись домой и встретят Новый год в кругу близких и родных людей. Это первый этап обмена в формате "всех на всех", — сказал Грызлов.

В среду в Донбассе прошел самый масштабный обмен пленными с начала конфликта. За процедурой наблюдали представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста. Ранее сообщалось, что Киев намерен передать 306 человек в обмен на 74, которые находятся в самопровозглашенных ДНР и ЛНР.