В ДНР заявили об обстреле пригорода Горловки во время обмена пленными

ДОНЕЦК, 27 дек — РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь по поселку Доломитное в пригороде Горловки, где проводился обмен пленными между самопровозглашенной Донецкой народной республикой и Киевом, заявили в среду в оперативном командовании ДНР.

В среду в Донбассе прошел самый масштабный обмен пленными с начала конфликта. За процедурой наблюдали представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста. Ранее сообщалось, что Киев намерен передать 306 человек в обмен на 74, которые находятся в самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

"Враг нанес удар по поселку Доломитное с использованием АГС", — цитирует оперативное командование ДНР Донецкое агентство новостей.