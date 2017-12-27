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В мире

Обмен пленными между Киевом и Донбассом продолжится, заявил Медведчук

Сюжет:
Обмен военнопленными в Донбассе (37)
18:1127.12.2017
19034
© РИА Новости / Сергей АверинПерейти в фотобанкОбмен военнопленными между ДНР и Украиной в Донецкой областиАвтомобили на блок-посту на окраине Горловки Донецкой области, где произойдет обмен военнопленными между ДНР и УкраинойОбмен военнопленными между ДНР и Украиной в Донецкой областиАвтомобили на блок-посту на окраине Горловки Донецкой области, где произойдет обмен военнопленными между ДНР и Украиной
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, состоявшийся на Украине, будет продолжен, необходим второй этап, чтобы полностью реализовать принцип "всех на всех", заявил лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук.

Украинские военные рядом с автобусомами, перевозящим военнопленных ДНР и ЛНР к месту обмена в районе города Бахмут в Донецкой области. 27 декабря 2017
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
СМИ сообщили результаты обмена пленными между Киевом и ДНР

В среду на Украине состоялся обмен пленными сначала между Киевом и ЛНР, а затем к обмену присоединилась ДНР. По имеющейся на данный момент информации, ЛНР передала Киеву 16 человек, получив, в свою очередь, 73 (двое отказались возвращаться). Донецк позже передал Киеву 58 человек, получил 165 человек. Таким образом, ЛНР и ДНР передали всех 74 пленных, как и анонсировалось. Киев передал 238 человек, хотя изначально сообщалось о 306.

Как пояснил Медведчук в эфире Первого канала, цифра в 306 человек была пересмотрена в ходе переговоров ранее — 40 человек на территории, подконтрольной Киеву, и так уже вышли на свободу и имеют возможность свободно перемещаться по стране, а около 30 отказались возвращаться в ДНР и ЛНР.

Военнопленные из ДНР и ЛНР перед обменом в районе города Бахмут в Донецкой области. 27 декабря 2017
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Процесс обмена пленными в Донбассе завершился, заявили в Раде

Он напомнил также, что вопрос обмена пленными регулируется в рамках минских соглашений, согласно которым, он должен быть завершен по принципу "всех на всех" — то есть стороны должны передать друг другу всех пленных, независимо от того, сколько таковых удерживается на соответствующей территории.

"То, что 15 месяцев не было обмена, связано с тем, что у нас разное понимание и толкование этого принципа. Именно поэтому было необходимо с моей стороны обращаться к президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину, которому я благодарен за то, что он, используя свой авторитет, проявил акт гуманизма и обратился с просьбой к тогда руководителям ДНР и ЛНР (Александру) Захарченко и (Игорю) Плотницкому для того, чтобы этот обмен состоялся", — заявил он.

"Это не единовременный акт. Я считаю обмен должен быть продолжен, минские соглашения в этой части должны быть выполнены, и все должны вернуться как с одной, так и с другой стороны в свои семьи домой к родным. У нас, я уверен, будет второй этап обмена, который завершит и реализует в полном объеме принцип "всех на всех"", — добавил Медведчук.

Военнопленные из ЛНР садятся на автобус во время обмена пленными в Донецкой области
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Украина и ополченцы обменялись пленными

В понедельник предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл встретился в Даниловом монастыре с руководителем ДНР Александром Захарченко, исполняющим обязанности главы ЛНР Леонидом Пасечником и лидером общественного движения "Украинский выбор — право народа", представителем Киева в гуманитарной подгруппе Виктором Медведчуком.

Итогом встречи стала договоренность о том, что обмен пленными в Донбассе состоится 27 декабря. Договоренность начала активно прорабатываться 15 ноября, когда во время посещения Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря Медведчук обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой поддержать обмен пленными и получил положительный ответ.

Выполнение минских соглашений
Выполнение Минских соглашений
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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Vasiliy Vasechkin
Не думал, что когда-нибудь буду читать новости об обмене пленными на Украине, до чего киевская-хунта довела страну, украинцы воюют с украинцами, лет тридцать назад такого не могло бы быть по определению "все люди братья".
18:23
27.12.2017
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