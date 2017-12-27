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В списках не значатся. Как прошел обмен пленными в Донбассе

17:5527.12.2017
(обновлено: 19:54 27.12.2017)
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© REUTERS / Valentyn OgirenkoВоеннопленный из Украины во время обмена пленными в Донецкой области. 27 декабря 2017Военнопленный из Украины во время обмена пленными в Донецкой области. 27 декабря 2017
© REUTERS / Valentyn Ogirenko

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости, Филипп Прокудин. В Донбассе произошел один из самых массовых обменов пленными, захваченными в ходе конфликта. Предновогоднему освобождению украинских силовиков и сторонников ДНР и ЛНР предшествовали переговоры и консультации на уровне глав государств: Украины, России, Германии и Франции. Тем не менее Киев в последний момент исключил ряд людей из заявленных списков, а также изменил согласованное место проведения процедуры.

Как все происходило

Украинские военные рядом с автобусом, перевозящим военнопленных ДНР и ЛНР к месту обмена
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Трое пленных отказались возвращаться в Донбасс, сообщили СМИ
Двадцать седьмого декабря представитель Киева на переговорах в Минске и зампред Верховной рады Ирина Геращенко сообщила, что колонна с более чем 300 пленными отправилась к месту обмена. "Представители Международного комитета Красного Креста (МККК) смогли беспрепятственно пообщаться с теми, кто будет передан для освобождения наших ребят (украинских военных. — Прим. ред.). МККК подтвердили, что со всеми могли пообщаться в конфиденциальном режиме", — написала она в социальной сети.

В Донецке подтвердили, что представители сторон прибыли на согласованное место — контрольно-пропускной пункт "Майорск" к северу от Горловки. "На месте ожидаемого проведения процедуры обмена присутствуют наблюдатели от ОБСЕ и представители духовенства", — сообщили СМИ самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). 

Позднее представитель ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) заявил, что украинские власти нарушают согласованную процедуру обмена. "Со стороны территории, подконтрольной Киеву, продолжает двигаться транспорт. Группа ДНР по обмену, а также украинские военнопленные вынуждены оставаться в точке сбора и ожидать окончания транспортного потока", — отметили в Донецке. Также Киев отказался проводить процедуру в заранее согласованном месте. 

Кроме того, выяснилось, что украинская сторона привезла не всех заявленных в списках людей. По словам уполномоченного Верховной рады по правам человека Валерии Лутковской, 43 человека из числа захваченных Украиной не прибыли на обмен, так как уже отбыли наказание и были освобождены из-под стражи.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на полях СМИД ОБСЕ в Вене. 7 декабря 2017
© REUTERS / Leonhard Foeger
Лавров и Климкин обсудили обмен пленными в Донбассе

По данным ополченцев, самопровозглашенной Донецкой народной республике было передано 165 человек, представители Донецка, со своей стороны, освободили 58 человек. В самопровозглашенную Луганскую народную республику вернулись 73 человека, отпущено 16. Таким образом, число пленных, освобожденных ДНР и ЛНР, — 74 человека — соответствует достигнутым договоренностям.

Днем ранее глава ДНР Александр Захарченко заявил, что подписал указ о помиловании тех, кто содержится в местах заключения самопровозглашенной республики и входит в списки на обмен. 

 

© REUTERS / Valentyn OgirenkoУкраинские военные рядом с автобусами, перевозящими военнопленных ДНР и ЛНР к месту обмена в районе города Бахмут в Донецкой области. 27 декабря 2017
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Украинские военные рядом с автобусами, перевозящими военнопленных ДНР и ЛНР к месту обмена в районе города Бахмут в Донецкой области. 27 декабря 2017

Как стороны договаривались

О взаимном освобождении пленных в два этапа в ноябре заявил представитель Киева в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске, лидер движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук. Именно на первом этапе стороны должны были обменять людей по предложенной формуле: 306 сторонников ДНР и ЛНР на 74 украинских силовиков. На втором этапе должны быть отпущены 80 задержанных Украиной и 20 — ополчением.

В том же месяце президент России Владимир Путин обсудил инициативу Медведчука с лидерами ДНР и ЛНР и поддержал предложение об обмене пленными.

В декабре на полях заседания совета министров иностранных дел ОБСЕ встречу по этому вопросу провели главы МИД России и Украины Сергей Лавров и Павел Климкин.

Российские военные, работающие в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) в городе Соледар
© REUTERS / Oleksandr Klymenko
В Кремле допустили возвращение российских наблюдателей в Донбасс

Двадцать второго декабря президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор. В нем стороны подчеркнули необходимость освобождения захваченными в ходе конфликта людьми до конца года. В тот же день лидер Франции Эммануэль Макрон также призвал к скорейшему обмену пленными в Донбассе.

Тремя днями позднее при посредничестве патриарха Московского и всея Руси Кирилла прошла встреча Медведчука с лидерами самопровозглашенных республик. На ней была достигнута договоренность о том, что процедура обмена будет назначена на 27 декабря.

© REUTERS / Valentyn OgirenkoВоеннопленные из ДНР и ЛНР перед обменом в районе города Бахмут в Донецкой области. 27 декабря 2017
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Военнопленные из ДНР и ЛНР перед обменом в районе города Бахмут в Донецкой области. 27 декабря 2017

"Абсолютно свободный человек — в лагере"

В день освобождения пленных Валентин Рыбин — адвокат россиянина Евгения Мефедова, который предстал перед украинским судом по делу о беспорядках 2 мая 2014-го, рассказал, что Киевом из списков были исключены некоторые люди. "Вопреки договоренностям, лично Геращенко Ирина отобрала из уже находящихся и готовых к обмену лиц тех, кого посчитала нужным именно она. В итоге Мефедов Евгений и еще восемь человек остались на месте!" — написал Рыбин в социальной сети.

Ополченцы ДНР в Донецкой области. Архивное фото
© РИА Новости / Дэн Леви
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Эксперт назвал возможный обмен пленными на Украине шагом к разрядке

Также 27 декабря адвокат Татьяна Монтян заявила, что ее подзащитного, гражданина Эстонии Владимира Полякова, тоже вычеркнули из списка. "Владимир Поляков <…> внесен в списки на обмен, прошел судебную очистку еще 18 декабря и с этого времени содержался в фильтрационном лагере в Славяногорске в ожидании обмена, хотя теоретически является абсолютно свободным человеком — свободным по приговору суда. Сегодня утром всех, кроме него и еще <…> шестерых россиян, загрузили в автобусы и вывезли из фильтрационного лагеря", — отметила она.

По словам Монтян, ее клиенту объявили, что "сегодня менять не будут, потому что есть некое "политическое решение". "Теперь абсолютно свободный человек содержится в фильтрационном лагере насильно, без каких-либо оснований", — подчеркнула адвокат.

Борис Грызлов. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Грызлов: обмен пленными в Донбассе должен состояться до Нового года

За четыре дня до обмена СМИ в Донецке сообщили, что работники Службы безопасности Украины (СБУ) вымогают у задержанных взятки за включение в списки освобождаемых. "В СИЗО города Харькова находится большое количество людей из ДНР и ЛНР, которые внесены в списки на обмен пленными. А сотрудники СБУ требуют взятки за "решение вопросов" как от уголовников, не имеющих отношение к ДНР и ЛНР, так и от лиц, которые планируются к обмену пленными", — отмечалось на сайте горячей линии ДНР.

По словам женщины, обратившейся с таким сообщением на горячую линию, в СБУ требовали за включение в список от тысячи до десяти тысяч долларов.

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В мире
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
exabboto
Круто, но всё же, почему отказались ехать в ДНР? На Украине лучше?
19:07
27.12.2017
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Олеся Гавриловаwillytheking
willytheking, вы то чего сюда лезете ? Сами разберутся. Пока претензий ни каких нет. По 43 даны обьяснения. Ну не захотели они " менятся"). Опять в окопы?) Увольте.Сейчас они вольные граждане, отбывшие своё наказание. Вам не нравится что дело с мёртвой точки сдвинулось? Что сколько людей вернулось в семьи? Отменить обмен предлагаете?) Сидя на диване с пивком? Конечно! Вам куда милей противостояние.Что же тогда по телеку смотреть)
19:33
27.12.2017
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