Кадыров поздравил белорусских медиков с освобождением из ливийского плена

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи с белорусскими врачами Инной Бабуш и Сергеем Здота. 27 декабря 2017

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи с белорусскими врачами Инной Бабуш и Сергеем Здота. 27 декабря 2017

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился в Москве с белорусскими врачом Сергеем Здотой и его супругой Инной Бабуш, освобожденными в Ливии из плена при посредничестве российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию.

Кадыров поинтересовался самочувствием врачей. В ответ они сообщили, что только немного устали, и поблагодарили его за помощь в их спасении.

"Ситуация была очень сложная. Я понимаю, что реальные конструктивные действия – ваша заслуга. Я очень благодарен вам", — сказал Здота, пожимая руку главе Чечни.

"Спасибо! Мира, благополучия, здоровья семье вашей, вам — в первую очередь", — сказала в свою очередь Бабуш.

"Хорошо, что вы на Новый год приехали домой. Самое главное, что вы на свободе, будете дома. Передайте дома привет всем. С наступающим Новым годом", — ответил Кадыров.

"Мы – братские народы. Беларусь и Россия всегда должны быть вместе, всегда помогать друг другу", — добавил Кадыров.

Освобожденные граждане Белоруссии операционная сестра Инна Бабуш и ее муж травматолог Сергей Здота работали в Ливии с 2010 года. Когда у них в октябре этого года истек контракт с одним из медицинских учреждений, они были задержаны вооруженными лицами, связанными с хозяевами их частной клиники, в ливийском городе Зинтан. У белорусов отобрали документы, а покинуть город без документов и проехать через блокпосты они не могли.

Позже Кадыров в своем аккаунте в Telegram сообщил, что по его поручению освобождением белорусских медиков занимался советник главы Чечни, депутат Госдумы Адам Делимханов.