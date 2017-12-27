СМИ сообщили результаты обмена пленными между Киевом и ДНР

Украинские военные рядом с автобусомами, перевозящим военнопленных ДНР и ЛНР к месту обмена в районе города Бахмут в Донецкой области. 27 декабря 2017

Украинские военные рядом с автобусомами, перевозящим военнопленных ДНР и ЛНР к месту обмена в районе города Бахмут в Донецкой области. 27 декабря 2017

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости. Самопровозглашенная Донецкая народная республика передала Киеву 58 человек в рамках обмена пленными в Донбассе, в ДНР возвращаются 165 человек, сообщает сайт "Громадське ТВ" ("Общественное ТВ").

"Второй этап обмена происходит на территории самоназванной "ДНР", непосредственно возле Горловки, 58 украинцев возвращаются из плена боевиков. Украина же вместо анонсированных 207 отдает 165 удерживаемых. Другие, по словам представителей украинской стороны, заявили о нежелании возвращаться на оккупированные территории", — сообщает "Громадське ТВ" со ссылкой на корреспондента.