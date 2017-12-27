МИД призвал ЕС обратить внимание на проблемы русскоязычных в Прибалтике

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Министерство иностранных дел РФ призвало Европейский союз беспристрастно оценивать ситуацию с положением русскоязычного населения в странах Прибалтики и предпринять практические шаги по решению проблемы.
"Несмотря на то, что впервые за последние годы в публикуемом Агентством документе значительное внимание уделено положению русскоязычного населения в Прибалтике, совершенно очевидно, что авторы намеренно совершили грубое методологическое нарушение, поставив в один ряд вновь прибывающих мигрантов и представителей русскоязычного меньшинства в Латвии, Литве и Эстонии, игнорируя различия в правовом статусе этих категорий населения", — говорится в комментарии.
По словам Викторова, "фактически констатируется, что на фоне тех проблем, с которыми сталкиваются цыгане и мигранты, положение русскоязычного меньшинства в Прибалтике является чуть ли не "привилегированным".
"Дескать, случаев проявления дискриминации там русских из-за этнического происхождения практически не выявлено, притеснения, связанные с этнической принадлежностью, отсутствуют, а незнание государственного языка на возможности трудоустройства якобы не влияет. Складывается впечатление, что статистические выкладки целенаправленно "подгонялись" под заранее намеченные результаты", — отмечает дипломат.
Викторов добавляет, что публикация доклада "выглядит особенно циничной на фоне многочисленных рекомендаций в адрес стран Прибалтики со стороны международных профильных правозащитных структур и институтов".
"Призываем руководство АОПЧ и Евросоюза более объективно и беспристрастно подходить к составлению "исследований", уделять пристальное внимание существующим уже не одно десятилетие на пространстве Евросоюза проблемам в области прав человека, а также предпринять практические шаги по их решению", — заключил он.