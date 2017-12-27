Анкара полностью согласовала с Москвой покупку С-400

АНКАРА, 27 дек – РИА Новости, Алена Палажченко. Анкара и Москва полностью согласовали договоренность по покупке четырех дивизионов ЗРК С-400, сообщил министр обороны Турции Нуреттин Джаникли.

Ранее генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов в интервью газете "Коммерсант" заявил, что Турция купила у России четыре дивизиона С-400 на 2,5 миллиарда долларов, 55% от суммы контракта — российские кредитные средства.

"По сути, вопрос касался кредитования. Конкретнее – будем ли использовать кредит или купим ЗРК за собственные средства. Возобладало мнение, что частично будет использоваться кредит. Договоренность, по которой Турция закупит у России четыре дивизиона, полностью достигнута", — сказал Джаникли в эфире телеканала TRT.