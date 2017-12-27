В Киевской области перевернулся автобус

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости. Автобус с пассажирами в Киевской области слетел в кювет и перевернулся, пострадали 13 человек, сообщила в среду пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

По данным полиции, инцидент произошел во вторник вечером

"Автобус, двигавшийся по маршруту "Киев-Фастов", слетел в кювет и перевернулся. На момент аварии в салоне находились 22 пассажира", — говорится в сообщении полиции в Facebook.

Указывается, что в результате аварии пострадали 13 человек, семь из них госпитализировали. Полиция возбудила уголовное дело.