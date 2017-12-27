Схватка львицы и антилопы попала на видео

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Схватка львицы и антилопы гну на просторах саванны попала на видео. Ролик опубликовал YouTube-канал кенийского заповедника Масаи-Мара.

На записи видно, как несколько самок льва во время охоты нападают на стадо парнокопытных. Увидев хищников, антилопы бросились бежать. Однако одна из них, наоборот, направилась навстречу львицам и перешла в контратаку.

Антилопа повалила одну из хищниц на землю и начала поддевать ее рогами. В этот момент самка льва обхватила "обидчицу" лапами и исподтишка укусила в шею. Антилопа практически сразу перестала сопротивляться. Сзади к парнокопытному подошла еще одна хищница и тоже стала кусать животное. Под натиском львиц раненая антилопа упала на землю.

В описании видео отмечается, что самка льва проявила находчивость, заманив жертву к себе в лапы.