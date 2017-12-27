Белорусские врачи рассказали о пребывании под арестом в Ливии

Белорусские врачи Инна Бабуш и Сергей Здота, освобожденные в Ливии, и глава российской контактной группы по Ливии Лев Деньгов в Москве

Белорусские врачи Инна Бабуш и Сергей Здота, освобожденные в Ливии, и глава российской контактной группы по Ливии Лев Деньгов в Москве

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Белорусский врач Сергей Здота и его супруга, освобожденные в Ливии из плена при посредничестве российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию, рассказали журналистам по прибытии в Москву о подробностях своего заточения.

Травматолог Сергей Здота, седой мужчина средних лет, сообщил, что он с супругой, операционной сестрой Инной Бабуш, приехал в Ливию еще в 2010 году — тогда ливийское правительство даже объявляло конкурс на места врачей, им платили хорошие деньги.

"Хотелось посмотреть на мир не через телевизор. Ливия — интересная страна", — объяснил он свое решение. К тому же, ему как хирургу работа в Ливии дала уникальный опыт. "За эти годы прооперировал тысячи боевых ранений, накопил большой опыт. За шесть лет сложилась определенная репутация, меня в Ливии знали все", — не без гордости сказал Здота.

Как рассказала Инна Бабуш, полтора года назад им пришлось перейти в частную клинику в городе Зинтан примерно в 100 км от Триполи. Вскоре их трудовой контракт и виза стали заканчиваться, врачи стали собираться домой — к пожилым родителям. Однако хозяева клиники стали уговаривать их остаться — сначала по-хорошему, потом — применив силу. 25 октября врачей поместили под домашний арест.

"Нас хотели заставить работать дальше, продлить контракт. Отобрали паспорта. Это домашний арест, возможность выходить за пределы квартиры ограничены. Вокруг города — военные посты, без паспорта не проберешься", — сказал Здота.

Через какое-то время супругам удалось связаться с МИДами Белоруссии и России. К переговорам подключилась российская контактная группа по внутриливийскому урегулированию. "Вообще, все решилось достаточно быстро, мы даже не ожидали", — отметила Бабуш.

Инне Бабуш вернули паспорт, однако ее супругу — нет. Здота показал свидетельство на возвращение, выданное ему Белоруссией, с ливийской выездной визой. Также государственный госпиталь остался должен им крупные суммы денег.

В среду они вылетели из Триполи в Москву, и в ближайшее время собираются на родину в Гомель. Там их ждут родители, а также двое взрослых сыновей.

В свою очередь, глава контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов рассказал РИА Новости, что занимается еще несколькими гражданами России и Белоруссии, которых насильно удерживают в Ливии.

"Да, есть еще белорусы и россияне. Остаются в разных городах. На самом деле, не все так плачевно, но всегда можно договориться", — сказал Деньгов. Точное количество пленных он назвать отказался.