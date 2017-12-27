Украинский кабмин уволил 25-летнюю замглавы МВД Дееву

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости. Кабинет министров Украины освободил от занимаемой должности 25-летнюю замглавы МВД Анастасию Дееву, сообщил вице-премьер Павел Розенко после заседания правительства.

Глава МВД Арсений Аваков в своем микроблоге в Twitter поблагодарил Дееву за службу. По его словам, она "с блеском" реализовала все запланированные проекты и показала себя молодцом. Кроме того, Аваков выразил уверенность в том, что Деева справится с теми "вызовами", с которыми сталкивается.

Сегодня Анастасия Деева завершила свою коденцию в должности зам. министра. Скажу прямо — она молодец! С блеском реализовала все проекты, которые были запланированы. Жизнь предлагает множество вызовов и, полагаю с ними она справится так же хорошо как и в МВД! Благодарю за службу! pic.twitter.com/h3CpULBAIE — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 27 декабря 2017 г.

В октябре прошлого года Аваков назначил своим заместителем по вопросам евроинтеграции Дееву, пояснив, что по ряду функций она выигрывает у него самого. Кадровое решение вызвало широкий общественный резонанс как из-за возраста девушки, так и из-за появления в интернете ее откровенных фотографий. Аваков заявлял, что Деева при назначении прошла спецпроверку и ряд собеседований.