Украинцы назвали Порошенко и Саакашвили политиками года

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости. Украинцы считают политиками года президента страны Петра Порошенко и экс-главу Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, предпочтения им отдали 10% и 7,3% соответственно, заявил в среду директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко, комментируя результаты социологического исследования.

Согласно ранее проведенным социологическим исследованиям, почти 40% украинцев хотят немедленной отставки Порошенко с должности президента. При этом, согласно результатам соцопросов, он является одним из лидеров будущей президентской гонки — его поддерживают 5% избирателей.

"Если говорить о том, кого граждане считают политиком года на Украине — это Петр Порошенко. Его назвали политиком года только 10%. Это очень мало, это результат прошлого года", — сказал Быченко на пресс-конференции.

По его словам, на втором месте Саакашвили с 7,3%. Лидер партии "Батькивщина", экс-премьер Украины Юлия Тимошенко получила 6% голосов опрошенных, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко — 5%. Также действующего украинского премьера Владимира Гройсмана считает политиком года 5% опрошенных.

Вместе с тем в фонде отметили, что параллельно поинтересовались у экспертов, кого они считают самым успешным политиком этого года. По данным опроса, это Гройсман. Порошенко — на втором месте. При этом наименее успешным политиком эксперты считают Саакашвили.

Кроме того, согласно результатам опроса украинцев, событием года они считают введение безвизового режима с ЕС (26%). На втором месте дело Саакашвили, на третьем — конфликт в Донбассе, на четвертом — пенсионная реформа на Украине. Главное политическое событие в мире для граждан Украины — вступление Дональда Трампа в должность президента США (17%). Также важными для украинцев были война в Сирии (8%), война в целом (5%), теракты в мире (4%).

Общенациональное исследование проводилось с 15 по 19 декабря во всех регионах Украины за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Были опрошены 2004 респондентов. Теоретическая погрешность выборки составляет 2,3%.