В Каталонии задержали советников города из-за событий в ходе референдума

МАДРИД, 27 дек — РИА Новости. Два советника от леворадикальной партии "Кандидатура народного единства" (СUP) города Реус (провинция Таррагона, автономное сообщество Каталония, Испания) были задержаны в связи с обвинениями в разжигании ненависти в отношении представителей правоохранительных органов, сообщила партия в Twitter.

Советников Марту Льоренс и Ориола Сиурана вызывали в суд дважды для дачи показаний, но оба раза они не являлись, аргументируя это тем, что не признают испанскую юрисдикцию. В результате судья распорядилась задержать их и доставить на судебное заседание, которое состоится утром 28 декабря.

Вызов в суд связан с иском Национальной полиции в отношении политиков за то, что они подписали манифест с требованием к силам правопорядка покинуть Реус после 1 октября, дня проведения референдума о независимости Каталонии, не признанного Конституционным судом Испании. В отношении советников выдвинуто обвинение в разжигании ненависти в отношении представителей государственных правоохранительных органов. Задержание проводили сотрудники каталонских правоохранительных органов Mossos в здании мэрии.

Партийные активисты выложили фото и видео акции в поддержку двух советников, в которой приняли участие несколько десятков человек.