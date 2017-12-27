ЛНР передала Киеву 16 человек в рамках обмена пленными

КИЕВ/ЛУГАНСК, 27 дек — РИА Новости. Самопровозглашенная Луганская народная республика передала Киеву 16 человек в рамках обмена пленными, они уже находятся на подконтрольной украинским властям территории Донбасса, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко."Громадське ТВ" ("Общественное ТВ") со ссылкой на своего корреспондента, по его данным, обмен с самопровозглашенной ДНР продолжается. "На подконтрольную Украине территорию вернулись три автобуса с 16 украинцами, которые находились в плену самопровозглашенной "ЛНР", — говорится в сообщении.
"Шестнадцать военнопленных ЛНР передали украинской стороне", — сказал Марочко журналистам.
В понедельник предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл встретился в Даниловом монастыре с лидерами самопровозглашенных ДНР и ЛНР и лидером общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктором Медведчуком. По итогам было объявлено, что обмен пленными в Донбассе состоится 27 декабря — Киев передаст республикам 306 человек, а они, в свою очередь, передадут 74 человека. Это самый масштабный за время конфликта на востоке Украины обмен пленными.