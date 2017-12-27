ЛНР передала Киеву 16 человек в рамках обмена пленными

Украинские военные рядом с автобусом, перевозящим военнопленных ДНР и ЛНР к месту обмена

Украинские военные рядом с автобусом, перевозящим военнопленных ДНР и ЛНР к месту обмена

КИЕВ/ЛУГАНСК, 27 дек — РИА Новости. Самопровозглашенная Луганская народная республика передала Киеву 16 человек в рамках обмена пленными, они уже находятся на подконтрольной украинским властям территории Донбасса, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Ранее о передаче 16 человек Киеву со стороны ЛНР сообщил сайт "Громадське ТВ" ("Общественное ТВ") со ссылкой на своего корреспондента, по его данным, обмен с самопровозглашенной ДНР продолжается. "На подконтрольную Украине территорию вернулись три автобуса с 16 украинцами, которые находились в плену самопровозглашенной "ЛНР", — говорится в сообщении.

"Шестнадцать военнопленных ЛНР передали украинской стороне", — сказал Марочко журналистам.

В понедельник предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл встретился в Даниловом монастыре с лидерами самопровозглашенных ДНР и ЛНР и лидером общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктором Медведчуком. По итогам было объявлено, что обмен пленными в Донбассе состоится 27 декабря — Киев передаст республикам 306 человек, а они, в свою очередь, передадут 74 человека. Это самый масштабный за время конфликта на востоке Украины обмен пленными.