В Индийском океане спасли моряка и его кота после семи месяцев дрейфа

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. В день Рождества у берегов острова Реюньон (заморская территория Франции) спасли польского путешественника, который семь месяцев дрейфовал в Индийском океане на неисправном судне. Об этом сообщило французское Общество спасения на водах (SNSM).

На странице местного отделения SNSM в Facebook говорится, что 56-летний Збигнев Рекет 20 мая отплыл из Самиры на Коморских островах в южноафриканский Дурбан. Компанию моряку составил подобранный в порту кот.

Во время перехода вышел из строя двигатель, после чего судно легло в дрейф. "Я потерял управление судном. Меня относило к берегам Сомали, потом к Мальдивам, к Индонезии, потом к Маврикию и наконец к Реюньону. Много раз я видел землю, но не мог к ней причалить", — цитирует местное издание Journal de l'île рассказ мореплавателя.

У путешественника не было никаких средств коммуникации, кроме того, он располагал лишь месячным запасом провизии и во время дрейфа был вынужден ловить рыбу и пить дождевую воду.

Спасатели обнаружили терпящее бедствие судно 25 декабря. Моряка доставили на землю. Отмечается, что мужчина истощен.

Местные правоохранители проверяют обстоятельства инцидента.