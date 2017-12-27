В Индийском океане спасли моряка и его кота после семи месяцев дрейфа

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. В день Рождества у берегов острова Реюньон (заморская территория Франции) спасли польского путешественника, который семь месяцев дрейфовал в Индийском океане на неисправном судне. Об этом сообщило французское Общество спасения на водах (SNSM).Facebook говорится, что 56-летний Збигнев Рекет 20 мая отплыл из Самиры на Коморских островах в южноафриканский Дурбан. Компанию моряку составил подобранный в порту кот.
Во время перехода вышел из строя двигатель, после чего судно легло в дрейф. "Я потерял управление судном. Меня относило к берегам Сомали, потом к Мальдивам, к Индонезии, потом к Маврикию и наконец к Реюньону. Много раз я видел землю, но не мог к ней причалить", — цитирует местное издание Journal de l'île рассказ мореплавателя.
Опубликовано Snsm La Réunion 26 декабря 2017 г.
Спасатели обнаружили терпящее бедствие судно 25 декабря. Моряка доставили на землю. Отмечается, что мужчина истощен.
Местные правоохранители проверяют обстоятельства инцидента.