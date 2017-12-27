Украина и ЛНР обменялись пленными

ГОРЛОВКА (Донецкая область, Украина), 27 дек — РИА Новости. В Донбассе проходит самый масштабный обмен пленными между самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и Киевом, заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
В обмене участвуют уполномоченные по правам человека ДНР и ЛНР Дарья Морозова и Ольга Кобцева, а также представители Русской православной церкви и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
По данным украинских СМИ, Киев должен был передать Луганску 99 пленных, тогда как Кобцева говорила о 75.
"Мы отдаем 16, нам отдают 75. Почему разнится с цифрой 99? Потому что на момент достижения договоренности часть людей уже освободились, а часть людей отказались от возвращения на территорию ЛНР", — объяснила она журналистам.
Согласование обмена
Большую роль в достижении итоговой договоренности сыграла РПЦ. В понедельник патриарх Кирилл обсудил эту тему с лидерами ДНР и ЛНР, а также главой общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктором Медведчуком.
Глава Русской православной церкви подчеркнул, что вопросы обмена пленными и мирного разрешения конфликта очень важны для РПЦ. Он поблагодарил все стороны за "конструктивные переговоры", отдельно отметив роль Украинской православной церкви и митрополита Онуфрия.