ТБИЛИСИ, 27 дек — РИА Новости. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, подводя итоги года, заявил, что членство страны в Евросоюзе и НАТО, а также сотрудничество с США остаются внешнеполитическими приоритетами руководства страны.

"Мы не раз заявляли, что центральный приоритет команды — это европейская и евроатлантическая интеграция. Из этого вектора исходит ведущая линия тех реформ, которые осуществляются в нашей стране. Главным достижением 2017 года в этом направлении стал безвизовый режим со странами ЕС, это успех всей команды", — заявил премьер на правительственном заседании в среду.

По его словам, "окончательная цель Грузии — это полноценное членство в Евросоюзе", и поэтому грузинские власти приступают к реализации вопросов, заложенных в новой повестке, которая называется "дорожная карта к Евросоюзу".

"Это повестка намного шире, чем соглашение об ассоциации, и я уверен, что мы все успешно осуществим эту программу. В то же время интеграция в НАТО и сотрудничество с США остаются главными приоритетами. Безусловно, в этом направлении отношения будут углублены, и с этой точки зрения у нас также есть успехи", — добавил глава правительства.

Представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, объявили о внешнеполитических приоритетах, ими стали: членство Грузии в ЕС, НАТО, углубление стратегического партнерства с США и соседними странами и нормализация отношений с Россией.