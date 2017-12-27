Автобусы с пленными из Донбасса направились в нейтральную зону

Обмен пленными между ЛНР и Киевом. Архивное фото

Обмен пленными между ЛНР и Киевом. Архивное фото

ДОНЕЦ, 27 дек — РИА Новости. Автобусы с пленными из Донбасса направились в нейтральную зону, где произойдет обмен, передает корреспондент РИА Новости.

Обмен пленными в Донбассе запланирован на 27 декабря, Киев передаст ополченцам 306 человек, а они — 74 человека.

В понедельник предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл встретился в Даниловом монастыре с руководителем ДНР Александром Захарченко, исполняющим обязанности главы ЛНР Леонидом Пасечником и лидером общественного движения "Украинский выбор — право народа", представителем Киева в гуманитарной подгруппе Виктором Медведчуком. Итогом встречи стала договоренность о том, что обмен пленными в Донбассе состоится 27 декабря.

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