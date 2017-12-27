ДОНЕЦ, 27 дек — РИА Новости. Автобусы с пленными из Донбасса направились в нейтральную зону, где произойдет обмен, передает корреспондент РИА Новости.
В понедельник предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл встретился в Даниловом монастыре с руководителем ДНР Александром Захарченко, исполняющим обязанности главы ЛНР Леонидом Пасечником и лидером общественного движения "Украинский выбор — право народа", представителем Киева в гуманитарной подгруппе Виктором Медведчуком. Итогом встречи стала договоренность о том, что обмен пленными в Донбассе состоится 27 декабря.
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