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Каталонский парламент подаст иск из-за введения прямого правления Мадрида

Сюжет:
Досрочные выборы в Каталонии (41)
14:3427.12.2017
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© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовПерейти в фотобанкКаталонские флаги. Архивное фотоКаталонские флаги. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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МАДРИД, 27 дек – РИА Новости. Постоянный совет парламента Каталонии принял решение оспорить в Конституционном суде решение Сената Испании о применении испанским правительством 155 статьи конституции, что позволило ввести прямое правление центральных властей в автономном сообществе.

Король Испании Фелипе VI обращается с традиционной рождественской речью в Дворец Зарзуэла в Мадриде, Испания. 23 декабря 2017
© REUTERS / Andres Ballesteros/ Pool
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Инициатором выступили представители коалиции "Вместе за да", сообщается на сайте парламента. Это была крупнейшая фракция в предыдущем составе законодательного органа, у которой было 62 мандата из 135. Инициативу поддержали члены совета от коалиции "Да, это возможно" (Podemos), против выступила член от радикальной левой партии "Кандидатура народного единства", так как не признает компетенцию Конституционного суда. Представители "Граждан", соцпартии и Народной партии также голосовали против поскольку не согласны с иском.

Постоянный совет был создан при предыдущем составе парламента и продолжает функционировать в переходный период – вплоть до формирования нового состава законодательного органа. В настоящее время в него входят 22 парламентария, совет возглавляет спикер предыдущего состава парламента Карме Форкадель.

Ранее иск по поводу вмешательства центральных властей в управление Каталонией и отставки женералитета подала в КС коалиция En Comú Podem (Podemos).

Константин Косачев. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Первого октября в Каталонии состоялся так называемый референдум о независимости, который не признало испанское правительство и Конституционный суд страны. 27 октября, основываясь на результатах этого референдума, каталонский парламент, где абсолютное большинство было у партий, поддерживающих отделение от Испании, провозгласил независимость. После этого Мадрид ввел прямое правление в автономном сообществе, отстранил женералитет, распустил парламент и назначил новые выборы.

Выборы состоялись 21 декабря. Несмотря на то, что первое место на них заняла центристская партия "Граждане", отстаивающая территориальную целостность Испании, трем политическим силам ("Вместе за Каталонию", "Левые республиканцы Каталонии" и "Кандидатура народного единства") удалось вместе получить абсолютное большинство — 70 депутатских мест из 135.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Александр Васильевич
"Постоянный совет парламента Каталонии принял решение оспорить в Конституционном суде" --- Совет какого парламента? Распущенного? В Конституционном суде, решения которого они игнорировали? - Это их решение есть высшая форма политической проституции националсепаратистов
14:53
27.12.2017
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