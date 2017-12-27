Корейский производитель мяса собак закроет бизнес за деньги правозащитников

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Производитель собачьего мяса в Южной Корее согласился прекратить деятельность в обмен на компенсацию от американской организации по защите животных Humane Society International, передает агентство Франс Пресс.
Сам Ким объясняет свое решение снижением спроса. "Бизнес обречен, я хотел уйти, прежде чем будет слишком поздно. В последние годы цена упала", — сказал он. Ким добавил, что он не только "едва сводит концы с концами", но и постоянно подвергается нападкам со стороны защитников животных.
Точная сумма, обещанная Humane Society International, не называется. Однако, как отмечает агентство, речь идет о сотнях тысяч долларов.
На данный момент у мужчины 170 собак, все они обретут новый дом в западных странах.
Как отмечает агентство, результаты последнего опроса общественного мнения свидетельствуют, что 70% жителей Южной Кореи не едят собак и 40% считают, что должен быть введен соответствующий запрет.