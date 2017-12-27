Корейский производитель мяса собак закроет бизнес за деньги правозащитников

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Производитель собачьего мяса в Южной Корее согласился прекратить деятельность в обмен на компенсацию от американской организации по защите животных Humane Society International, передает агентство Франс Пресс.

Как сообщает агентство, за последние три года Ким Юн Хван стал десятым "фермером", закрывшим производство.

Сам Ким объясняет свое решение снижением спроса. "Бизнес обречен, я хотел уйти, прежде чем будет слишком поздно. В последние годы цена упала", — сказал он. Ким добавил, что он не только "едва сводит концы с концами", но и постоянно подвергается нападкам со стороны защитников животных.

Точная сумма, обещанная Humane Society International, не называется. Однако, как отмечает агентство, речь идет о сотнях тысяч долларов.

На данный момент у мужчины 170 собак, все они обретут новый дом в западных странах.

Как отмечает агентство, результаты последнего опроса общественного мнения свидетельствуют, что 70% жителей Южной Кореи не едят собак и 40% считают, что должен быть введен соответствующий запрет.