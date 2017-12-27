В украинских аэропортах начала работать система биометрического контроля

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости. Министерство внутренних дел Украины заявило о начале работы системы биометрического контроля при пересечении границы в аэропортах.

Ранее биометрический контроль в тестовом режиме заработал на всех основных пунктах пропуска на украинско-российской границе, с 1 января он будет введен на постоянной основе. Ранее в среду МВД заявило, что биометрический контроль заработал при пересечении границы на железнодорожном транспорте.

"Биометрический контроль в аэропортах в действии", — говорится в сообщении МВД Украины в Facebook.

Ранее в аэропорту "Киев" состоялась презентация системы фиксации биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства. Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил на презентации, что система заработает на 157 основных пунктах пропуска на украинской границе с 1 января 2018 года.

Президент Украины Петр Порошенко ранее подписал указ о введении с 2018 года биометрического контроля для иностранцев на границе. Он поручил также усовершенствовать законодательство о порядке регистрации иностранцев, разработать механизм предварительного информирования иностранцами о въезде на Украину, а также обновить перечень государств миграционного риска, внеся в него Россию.

Ранее в парламенте Украины звучали призывы ввести с Россией визовый режим, однако в Киеве считают, что это негативно отразится на украинских гражданах.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет исходить из принципа взаимности в визовых вопросах с Украиной. Как заявлял первый зампред комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич, Россия ответит на введение президентом Украины биометрического контроля для иностранцев на границе. По словам сенатора, ответ будет адресован Киеву, а не простым украинцам.