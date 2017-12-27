СМИ сообщили о решении кабмина Украины по системе биометрического контроля

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости. Кабинет министров Украины ввел в действие с 1 января 2018 года национальную систему биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства при пересечении ими границы, сообщает в среду информагантство "Украинские новости".

По информации издания, кабмин определил, что обработка персональных данных в системе, в том числе их хранение, будет осуществляется с соблюдением требованием закона о защите персональных данных.

Субъектами национальной системы определены Государственная миграционная служба, Госпогранслужба, Нацполиция, МВД, МИД, заграничные дипломатические учреждения, мининфраструктуры, Служба безопасности Украины, Служба внешней разведки и Минобороны. Функционирование системы будет обеспечивать Миграционная служба, которая определена ее распорядителем.

Согласно принятому решению, биометрические данные (оцифрованные отпечатки пальцев рук, оцифрованное изображение лица) фиксируются субъектом системы с использованием рабочих станций (комплекс аппаратных и программных устройств) и вносятся в ведомственную информационную систему субъекта. Субъекты системы отвечают за достоверность и своевременность внесения информации.

Президент Украины Петр Порошенко ранее подписал указ о введении с 2018 года биометрического контроля для иностранцев на границе. Он поручил также усовершенствовать законодательство о порядке регистрации иностранцев, разработать механизм предварительного информирования иностранцами о въезде на Украину, а также обновить перечень государств миграционного риска, внеся в него Россию.

Ранее в парламенте Украины звучали призывы ввести с Россией визовый режим, однако в Киеве считают, что это негативно отразится на украинских гражданах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет исходить из принципа взаимности в визовых вопросах с Украиной.

Как заявлял первый зампред комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич, Россия ответит на введение президентом Украины биометрического контроля для иностранцев на границе. По словам сенатора, ответ будет адресован Киеву, а не простым украинцам.