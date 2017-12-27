Обама рассказал, что скучает по прежней работе

ЛОНДОН, 27 дек – РИА Новости, Денис Ворошилов. Барак Обама рассказал, что после ухода с поста президента США радуется тому, что может высыпаться и полностью контролировать свой день.

"Я просыпаюсь позже. И, конечно, прекрасно иметь возможность полностью контролировать свой день, чего у меня не было, когда я был президентом. Тогда у меня был… плотный график. Сейчас я просыпаюсь, принимаю решение о том, как я хочу провести время и что мне нужно сделать. Я чувствую себя свободным. И у меня появилась возможность глубже погрузиться в какие-то вопросы", — сказал Обама в опубликованном в среду интервью британскому принцу Гарри.

"Сейчас я могу проснуться и 45 минут разговаривать с женой, потом могу позволить себе долгий завтрак и уже потом приступать к делам", — добавил он.

Экс-президент отметил, что его жизнь сильно изменилась после ухода с поста. Прежде всего, повторил Обама, изменения коснулись его рабочего графика. Вместе с тем, он продолжает думать о будущем страны и ее граждан.

"Для меня многое изменилось, но я все равно продолжаю думать о важных вопросах – я хотел бы быть уверенным, что Соединенные Штаты развиваются и сохраняют свое место в мире. Я хотел бы, чтобы дети имели доступ к образованию, чтобы все, кто в этом нуждается, нашли работу и получали достойное вознаграждение. Конечно, у меня теперь нет тех инструментов, которыми я располагал в годы президентства. Но многое сейчас повышает мою мотивацию", — сказал Обама.

Он признался, что скучает по прежней работе и по команде специалистов, с которыми он работал в Белом доме. "Больше всего я скучаю по моей команде, мне ее не хватает. Не хватает и интенсивности в работе, когда ты знал, что, решая вопросы каждый день, ты делал что-то для людей. И, конечно, я скучаю по той работе (президентом)", — сказал Обама.