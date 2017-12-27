Владелица iPhone подала иск против Apple почти на триллион долларов

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Жительница американского штата Калифорния Виолетта Майлян подала иск на Apple с требованием взыскать с компании 999 999 999 000 долларов. Об этом сообщает портал Patently Apple.
Ранее пользователи Reddit пожаловались на медленную скорость работы старых смартфонов и предположили, что компания вводит специальные функции, чтобы добиться такого эффекта.
В ответ на это в Apple признали, что намеренно уменьшают максимальную тактовую частоту процессора устройств, однако добавили, что делают это чтобы "обеспечить лучшую работу аккумуляторов" и предотвратить непроизвольные отключения гаджетов.