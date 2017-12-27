В Латвии начался сбор подписей против перехода на зимнее время

РИГА, 27 дек – РИА Новости. Сбор подписей за отказ от перехода на зимнее и летнее время в Латвии начался на портале общественных инициатив Manabalss.lv.

Как сообщает Sputnik Латвия , автор петиции Гунтис Янковскис также предлагает поменять часовой пояс Латвии с UTC+2 (GMT+2) на UTC+3 (GMT+3).

"Поскольку переход часов с зимы на лето и наоборот нарушает биологический ритм человека, что чаще всего проявляется у детей, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. В результате общество переживает ненужный стресс", — написал он.

Янковскис уверен, что Латвия должна всегда жить по летнему времени.

"Смена часового пояса и отказ от перевода часов на зимнее и летнее время никак не повлияет на экономику в стране", — считает он.

Автор предложения убежден в том, что такую инициативу следует подавать в Сейм каждый год, чтобы депутаты услышали жителей страны. В 2015 году подобная петиция уже создавалась и набрала нужное количество голосов, однако депутаты ее отвергли.

В ходе опроса, проведенного в октябре аналитической компанией TNS Kantar, выяснилось, что 56% латвийцев в возрасте от 18 до 55 лет страдают от перевода часов на зимнее время.

Европейская директива 2000/84/EB о переходе на летнее время была подписана в 2001 году, чтобы в странах Европейского союза была единая система — в транспортной, промышленной сферах, а также в сфере коммуникаций.

В настоящее время правительства Литвы и Финляндии, основываясь на мнении граждан, рассматривают возможность отмены перехода на зимнее и летнее время.

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