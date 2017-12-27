Пленных из ДНР и ЛНР доставили к месту обмена‍

Обмен пленными между ополченцами ДНР, ЛНР и украинскими силовикам. Архивное фото

Обмен пленными между ополченцами ДНР, ЛНР и украинскими силовикам. Архивное фото

ЛУГАНСК, 27 дек — РИА Новости. Обе стороны конфликта в Донбассе доставили пленных к месту обмена, сообщила руководитель рабочей группы по обмену пленными самопровозглашенной Луганской народной республики Ольга Кобцева.

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Представители ДНР и ЛНР в сопровождении сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ отправились на переговоры с украинской стороной для уточнения последних деталей, передает корреспондент РИА Новости.

Как рассказал агентству представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации, в районе, где должен состояться обмен, оказались мирные жители. Решается вопрос об их вывозе.

Обмен запланирован на сегодня, Киев передаст ополченцам 306 человек, Украине вернут 74. По данным СМИ, обмен состоится на КПП "Майорск" в районе неподконтрольного Украине города Горловка.

Стороны не разглашают данные о людях, которые вошли в списки. Представитель Киева в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко пообещала раскрыть всю информацию после завершения процесса.

Тем временем стало известно, что исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник подписал указ о помиловании пленных, которых передают Украине.

Последний обмен пленными в Донбассе состоялся более пятнадцати месяцев назад. Согласно минским договоренностям, стороны обязались его провести по формуле "всех на всех", однако добиться прогресса не удавалось из-за взаимных разногласий.

Большую роль в достижении итоговой договоренности сыграла РПЦ. В понедельник патриарх Кирилл обсудил эту тему с лидерами ДНР и ЛНР, а также главой общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктором Медведчуком.

Глава Русской православной церкви подчеркнул, что вопросы обмена пленными и мирного разрешения конфликта очень важны для РПЦ. Он поблагодарил все стороны за "конструктивные переговоры", отдельно отметив роль Украинской православной церкви и митрополита Онуфрия.