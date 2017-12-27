На Украине проведут экспертизу голоса Саакашвили на записях Генпрокуратуры

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что результаты экспертизы, которая должна определить, принадлежит ли Михаилу Саакашвили голос на опубликованных Генпрокуратурой записях, будут получены в течение месяца.

Ранее генпрокурор заявлял, что организованные Саакашвили акции в Киеве финансировались окружением экс-президента Виктора Януковича, в частности, бизнесменом Курченко, и направлены на свержение государственной власти на Украине. Генпрокурор Юрий Луценко показал на пресс-конференции и в парламенте записи якобы телефонных разговоров, подтверждающих его обвинения, где фигурирует Саакашвили, Курченко и другие. Саакашвили назвал эти обвинения ложными. При этом соратник Саакашвили заявлял, что записи нужно отдать на экспертизу в Великобританию или США.

"Думаю, что в течение месяца, возможно, полутора, мы получим первый результат в отношении фоноскопической экспертизы", — приводятся слова Луценко на сайте Телевизионной службы новостей (ТСН) украинского телеканала "1+1".

Луценко также заявил, что экспертизы могут затянуться, так как на записях есть голоса и других людей.

Попытка задержать Саакашвили в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности была предпринята в Киеве 5 декабря. Однако сторонники экс-губернатора отбили его у правоохранителей, после чего отправились на митинг в центр Киева. На следующий день правоохранители пришли в палаточный городок к Саакашвили, где его соратники вновь оказали им сопротивление. Задержать Саакашвили удалось только 8 декабря поздно вечером, после чего его привезли в изолятор Службы безопасности Украины.

Печерский районный суд Киева 11 декабря отклонил ходатайство прокуратуры об избрании для Саакашвили меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, политик остался на свободе. Прокуратура подала жалобу на отказ суда взять Саакашвили под домашний арест. Экс-президенту Грузии грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.