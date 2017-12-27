Обмен пленными в Донбассе состоится на КПП "Майорск", сообщили СМИ

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости. Обмен пленными состоится на КПП "Майорск" в районе неподконтрольной Киеву Горловки в Донбассе, сообщает сайт "Громадське ТВ" ("Общественное ТВ") со ссылкой на источники.

В понедельник предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл встретился в Даниловом монастыре с лидерами самопровозглашенных ДНР и ЛНР и лидером общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктором Медведчуком. По итогам было объявлено, что обмен пленными в Донбассе состоится 27 декабря — Киев передаст республикам 306 человек, а они, в свою очередь, передадут 74 человека. Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко заявил, что обмен пройдет ориентировочно в 13.00 мск.

"Обмен пленных состоится на КПВВ "Майорск" в районе Горловки Донецкой области", — говорится в сообщении.