В Иране число пострадавших от землетрясения возросло до 75 человек

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Число пострадавших в результате землетрясения на севере Ирана возросло до 75 человек, передает агентство ISNA со ссылкой на местные власти.

По данным сейсмологического центра Ирана, землетрясение магнитудой 4,2 произошло в среду ночью неподалеку от Тегерана — в провинции Альборз, примерно в 40 километрах к западу от него. Ранее сообщалось о 56 пострадавших и одном погибшем. Число жертв не изменилось.

"Из 75 пострадавших в результате этого землетрясения на месте медицинская помощь была оказана 53 людям", — заявил глава управления по кризисным ситуациям провинции Альборз Мехди Мехрур, отметив, что 22 человека находятся в медицинских учреждениях.

На прошлой неделе на севере страны произошло землетрясение магнитудой 5,2, ощущавшееся и в Тегеране. Погибли два человека, пострадали более 100.

Иран находится в зоне сейсмической активности, и там нередко происходят землетрясения. Одним из наиболее разрушительных за последнее время стал удар стихии в западной части страны в середине ноября, когда в результате землетрясения магнитудой 7,2 погибли более 600 человек.